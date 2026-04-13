"Я в восторге": Чикунова эмоционально отреагировала на возвращение флага

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом, призер чемпионата мира Евгения Чикунова рассказала РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом придаст дополнительную мотивацию.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Это долгожданная новость, но эмоций от этого точно не меньше. Тем более я человек эмоциональный. Рада, в восторге, жду, когда мы впервые выступим под флагом и с гимном", - сказала Чикунова.
"Цели у нас всегда амбициозные, так что в этом плане ничего не меняется – нужно улучшать результаты и бороться только за победу. Но это точно добавит энергии и внутреннего стимула. Просто такая важная новость на подсознательном уровне заставит включиться эмоционально. Победа всегда победа, но когда играет гимн твоей страны, это невероятный эмоциональный момент для любого спортсмена", - отметила она.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).