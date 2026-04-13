Прокурор рассказала, когда решится вопрос об обжаловании приговора Чекалину
16:48 13.04.2026
Прокурор рассказала, когда решится вопрос об обжаловании приговора Чекалину

Тарасова: вопрос обжалования приговора Чекалину решится после получения текста

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прокурор Светлана Тарасова заявила, что определенность в вопросе об обжаловании приговора Артёму Чекалину наступит после получения полного текста решения суда.
Гагаринский суд Москвы приговорил экс-мужа блогера Лерчек к 7 годам колонии общего режима со штрафом 194,5 миллиона рублей по делу о выводе средств в ОАЭ. Его защита намерена обжаловать приговор.
"Вопрос обжалования приговора Чекалину будет решён после получения стороной гособвинения полного текста приговора", - сказала Тарасова.
Она обратила внимание, что в прениях сторон прокуратура просила назначить ему 7,5 лет лишения свободы со штрафом более 196 миллионов рублей.
Чекалин признан виновным по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
Суд установил, что Чекалин вместе с Валерией Чекалиной и Романом Вишняком с сентября 2021 по февраль 2022 года реализовывали гражданам интернет-курсы. Вырученные более 251,6 миллиона рублей они вывели за рубеж, предоставив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Дело в отношении Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления. Лерчек проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Ранее суд приговорил к 2,5 годам колонии Вишняка, его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение
