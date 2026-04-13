Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы постановил взять под стражу бывшего супруга блогера Лерчек Артёма Чекалина, приговоренного к 7 годам колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взять Чекалина под стражу в зале суда", - огласила решение судья.
Чекалин признан виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Приговор начали оглашать с задержкой более трех часов.
