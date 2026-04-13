Ольга Бузова рассказала, какие мужчины ей нравятся

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости заявила, что у нее были смелые мужчины, готовые завоевывать девушку.

В различных интервью артистка говорила, что многие мужчины ее боятся. В беседе с РИА Новости звезда пояснила, что "бояться слабые мужчины. Бояться те, кому нужен хайп".

"Мужчины, которым нравится девушка, ничего не боятся, они подходят и знакомятся. Они находят время, они раздвигают все свои дела и завоёвывают девушку. Я знаю о существовании таких мужчин, у меня они были и есть", — отметила она.

Также Бузова признавалась в СМИ, что мечтает о семье, муже, ребенке.

Однако на вопрос, есть ли у нее сейчас любимый человек, певица ответила: "А еще я говорила, что счастье любит тишину. Поэтому дайте мне побыть в тишине и в счастье".

Ольга Бузова – телеведущая, певица, актриса, блогер. Получила широкую известность как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ.