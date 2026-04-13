Бориса Джонсона высмеяли после нелепого появления в зоне спецоперации
Специальная военная операция на Украине
06:01 13.04.2026
Бориса Джонсона высмеяли после нелепого появления в зоне спецоперации

Журналист Христофору высмеял Бориса Джонсона за нелепое поведение в зоне СВО

© Фото : соцсети Сергея Томиленко
Борис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении
Борис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : соцсети Сергея Томиленко
Борис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита на Украину выставил себя в нелепом свете, якобы уклоняясь от российских беспилотников, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Борис Джонсон записал репортаж с украинской линии фронта, якобы уклоняясь от российских беспилотников. <…> Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета. Это просто смешно. Уровень пропаганды зашкаливает", — усмехнулся он.
По словам политического обозревателя, причиной появления Джонсона в зоне СВО стала отчаянная попытка очистить свое имя в истории.
"Борис отчаянно хочет продолжить войну. Он отчаянно хочет эскалации, отчаянно хочет предотвратить крах Украины, потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс Украины на выживание. <…> И если Украина рухнет, а она рухнет, что с каждым днем становится все очевиднее, что Борис войдет в историю не в позитивном смысле", — подытожил Христофору.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДавид АрахамияСтамбулУкраинаВ миреКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
