МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита на Украину выставил себя в нелепом свете, якобы уклоняясь от российских беспилотников, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Борис Джонсон записал репортаж с украинской линии фронта, якобы уклоняясь от российских беспилотников. <…> Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета. Это просто смешно. Уровень пропаганды зашкаливает", — усмехнулся он.
По словам политического обозревателя, причиной появления Джонсона в зоне СВО стала отчаянная попытка очистить свое имя в истории.
"Борис отчаянно хочет продолжить войну. Он отчаянно хочет эскалации, отчаянно хочет предотвратить крах Украины, потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс Украины на выживание. <…> И если Украина рухнет, а она рухнет, что с каждым днем становится все очевиднее, что Борис войдет в историю не в позитивном смысле", — подытожил Христофору.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".