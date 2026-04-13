В ЦСР назвали главный тренд 2026 года в туризме

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главным трендом 2026 года в туризме стал переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам, рассказал директор центра развития туризма Центра стратегических разработок ​(ЦСР) ​Валентин Шубин.

"Главный тренд 2026 года - это персонализация и переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам", - сказал Шубин в рамках онлайн-выставки "Знай наше: Лето 2026".

По его словам, от туристов уже поступают запросы на туры, которые путешественник собирает сам, исключая ненужные ему элементы. Так, турист корректирует пакет, исходя из своих предпочтений и стоимости.

"Туризм - это экономика впечатлений, как мы помним, поэтому сейчас есть запросы на новые форматы, новые локации: например, поездки в замки, таинственные леса на средневековые пиры. Сразу что вспоминается - это Шотландия", - добавил он.

Шубин отметил, что в России также есть похожие локации, например заброшенная дача полковника Квитко в Сочи . "То есть то, что есть мировое, всегда можно интерполировать и на российскую действительность", - подчеркнул он.

Также, по его словам, ключевыми драйверами в России становятся автотуризм, кинотуризм, гастрономический, оздоровительный и событийный туризм. "Сегодня турист выбирает локацию, выбирает впечатление, состояние и смысл", - добавил он.

Помимо этого, Шубин выделил еще один формат - селфи-туры для любителей фотографироваться, где организаторы сами продумывают маршруты по самым видовым местам, подбирают идеальные точки, ракурсы для съемок, также готовы предложить профессиональных фотографов с профессиональным оборудованием.