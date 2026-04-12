ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр финансов Южно-Африканской Республики Инок Годонгвана заявил, что ЮАР не будет принимать участие в мероприятиях "Большой двадцатки" в период председательства США из-за противодействия Вашингтона.
По словам Годонгваны, он не получил от США аккредитацию на участие в предстоящей встречи стран-членов G20 в Вашингтоне. Он также отметил, что аккредитацию на участие в мероприятиях "Большой двадцатки" не смог получить и глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго. Как отметил глава минфина, в республике подобное развитие событий восприняли как "перерыв от G20".
"В ноябре мы начнем (участвовать в мероприятиях - ред.) при британском председательстве", - добавил он.
Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "Двадцатке" в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.
В Вашингтоне 15-16 декабря 2025 года состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
26 ноября 2025, 21:01