Рейтинг@Mail.ru
ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 12.04.2026
Флаги участников G20
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги участников G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр финансов Южно-Африканской Республики Инок Годонгвана заявил, что ЮАР не будет принимать участие в мероприятиях "Большой двадцатки" в период председательства США из-за противодействия Вашингтона.
Ранее газета Daily Maverick со ссылкой на французский дипломатический источник сообщала, что Франция заявила Соединенным Штатам, председательствующим в G20, о недопустимости создания препятствий для ЮАР в участии в подготовке к саммиту "Большой двадцатки".
"Мы члены G20. Тем не менее, США не аккредитовали нас, что значит, что ЮАР не будет частью G20 весь этот год", - заявил министр в интервью агентству Блумберг.
По словам Годонгваны, он не получил от США аккредитацию на участие в предстоящей встречи стран-членов G20 в Вашингтоне. Он также отметил, что аккредитацию на участие в мероприятиях "Большой двадцатки" не смог получить и глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго. Как отметил глава минфина, в республике подобное развитие событий восприняли как "перерыв от G20".
"В ноябре мы начнем (участвовать в мероприятиях - ред.) при британском председательстве", - добавил он.
Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "Двадцатке" в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.
В Вашингтоне 15-16 декабря 2025 года состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
В миреЮАРСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала