Критиковавшая Орбана глава ЕК заявила, что Венгрия выбрала Европу - РИА Новости, 12.04.2026
23:24 12.04.2026
Критиковавшая Орбана фон дер Ляйен заявила, что Венгрия выбрала Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Критиковавшая мирные усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию на Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов в этой стране заявила, что Венгрия "выбрала Европу".
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 81,5% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199.
"Венгрия выбрала Европу... Страна возвращается на своей европейский путь", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети Х.
Ранее Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
