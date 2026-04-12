02:31 12.04.2026 (обновлено: 08:27 12.04.2026)
В Венгрии пройдут парламентские выборы

Граждане Венгрии решат, останется ли у власти правительство Орбана

Женщина голосует на одном из избирательных участков в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Парламентские выборы состоятся в Венгрии в воскресенье, на них граждане страны решат, останется ли у власти альянс партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - или победит оппозиционная партия "Тиса". Как отмечал Орбан, венгерские парламентские выборы имеют решающее значение не только для страны, но и для всей Европы, а также для Украины.
Партия "Фидес" строила предвыборную кампанию на обещании мира, безопасности и стабильности в стране. "Пока вы видите нас у власти, Венгрия не будет втянута в войну, не отправит на Украину свои войска, венгерские деньги не пойдут Киеву, а останутся в стране", - неоднократно повторял на встречах с избирателями сам Орбан и министры его правительства.
Кроме того, "Фидес" планирует сохранить выгодные долгосрочные контракты на покупку нефти и газа у России, поскольку, по словам Орбана, "нормальные люди не меняют надёжного поставщика на ненадёжного", а в случае отказа от российских энергоносителей цены на коммунальные расходы выросли бы в несколько раз.
Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, появившаяся в политическом пространстве Венгрии в марте 2024 года, но уже через два месяца получившая на выборах в Европарламент 7 мест из 21, выстроила программу вокруг темы борьбы с коррупцией и реформ общественного устройства в Венгрии. Во внешнеполитической программе партия подчеркивала "приверженность ЕС и НАТО" и стремление улучшить отношения с европейскими странами.
В программе "Тисы" почти ничего не говорится про отношения с Россией, но "Фидес" подчеркивал, что в случае прихода к власти оппозиционная партия не станет противоречить Брюсселю и выполнит все его требования, включая отказ от российских энергоносителей и одобрение отправки денег Украине.
Поддержку Орбану неоднократно публично высказывал президент США Дональд Трамп, называвший венгерского премьера "великим лидером" и своим другом, а вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт за 5 дней до выборов и выразил уверенность, что "Фидес" победит.
Поддержку Мадьяру высказывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, а глава МИД Украины Андрей Сибига прямо заявлял, что в Киеве "молятся" о смене правительства в Венгрии.
О том, что венгерские выборы необычайно важны для Украины неоднократно заявляли власти Венгрии, обвиняя Киев во вмешательстве. Орбан заявлял, что Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику и использует все средства, чтобы привести к власти правительство "Тисы", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Помимо "Фидеса" и "Тисы" в выборах участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двуххвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку, такие шансы есть только у "Нашей Родины".
Это десятые выборы с 1990 года. В соответствии с законом о выборах от 2012 года они будут проводиться в один тур. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. Порога явки нет. Представители 13 национальных меньшинств могут вместо партийного списка голосовать за своего представителя, набравший большинство голосов кандидат от нацменьшинств получит одно место в парламенте, в последние годы мандат получал представитель немецкой общины.
Участки откроются в 6.00 по местному времени (7.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск). По данным Национального избирательного комитета, количество граждан, имеющих право голоса в Венгрии и за рубежом, превышает 8 миллионов 120 тысяч человек. Почти 500 тысяч человек имеют право голосовать из-за рубежа по почте или в загранпредставительствах.
