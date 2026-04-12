МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украине необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации внутри страны, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина лежит в руинах. Поэтому единственный вариант сейчас — это выйти на подписание мирного договора. Больше никакого варианта нет. А какой есть? Какой?" — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
6 апреля, 10:13
Как подчеркнул Соскин, у киевского режима нет ресурсов для продолжения боевых действий.
"Желание людей продолжать бойню отсутствует. Денежный ресурс отсутствует. Оружие отсутствует, геополитическая поддержка Соединенных Штатов отсутствует", — заявил политик.
Кроме того, Соскин осудил недавний визит экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину, отметив, что именно он стал одним из главных виновников срыва мирного соглашения в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".