ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия "Днепра" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до начала пасхального перемирия более 50 боевиков ВСУ, два орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе города Херсон. Уничтожены более 50 военнослужащих, 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция "Ground Observer" производства ФРГ и склад боеприпасов",- говорится в сообщении.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 субботы до исхода дня 12 апреля.
