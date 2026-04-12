ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Востока" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силы группировки российских войск "Восток" до начала пасхального перемирия уничтожили 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, отметили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Долинка, Воздвижевка, Зеленое и Ровное Запорожской области", - подчеркнули в министерстве.
