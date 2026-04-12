ВСУ ночью во время Пасхального перемирия трижды атаковали позиции России

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Несмотря на объявление Пасхального перемирия, формирования ВСУ ночью трижды атаковали позиции ВС РФ из района Покровское, все атаки отражены, сообщило Минобороны России.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 субботы до исхода дня 12 апреля.
"Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены", - говорится в сообщении военного ведомства.
