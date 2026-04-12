Главком ВС Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и жену

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сын президента Уганды и главнокомандующий Народными силами обороны страны генерал Мухоози Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую жену в качестве "дивидендов", его сообщение опубликовало издание India Today.
"В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране!" — написал Кайнеругаба в соцсети X 11 апреля, однако позже удалил публикацию.
В Уганде заявили, что готовы выступить на стороне Израиля
26 марта, 19:37
Главком ВС Уганды обвинил Турцию в извлечении прибыли от сделок в Сомали, включая работу портов и аэропортов в Могадишо. Уганда уже два десятилетия сражается в Сомали с боевиками группировки "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой"*.
Главнокомандующий Народными силами обороны страны потребовал "дивиденды от продажи ценных бумаг"
Кроме того, Кайнеругаба пригрозил запретом на полеты Turkish Airlines и разрывом дипломатических отношений, если требования не будут выполнены в течение 30 дней.
Командующий вооруженными силами Уганды известен своими скандальными заявлениями. В октябре 2022 года он написал в соцсетях, что сможет захватить столицу Кении за две недели, после чего его отцу — президенту Уганды — пришлось принести извинения. В январе 2025 года Кайнеругаба заявил, что воля его отца — это единственное, что удерживает генерала от расправы над оппозиционером Боби Вайном.
После начала операции США и Израиля против Ирана политик заявил, что Уганда готова вступить в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Тель-Авива.
* Запрещенная в России террористическая организация