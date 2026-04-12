Ульберг нокаутировал Прохазку в бою за вакантный титул UFC

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка досрочно уступил новозеландцу Карлосу Ульбергу в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.

Главное событие турнира UFC 327 в Майами завершилось нокаутом в первом раунде.

Титул стал вакантным после перехода бразильца Алекса Перейры в тяжелый дивизион.