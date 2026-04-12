Пожалел соперника и поплатился: бой за титул UFC закончился крутым нокаутом

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Васильчин. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка был отправлен в нокаут новозеландцем Карлосом Ульбергом в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.
Главное событие 327-го номерного турнира лиги в Майами завершилось в первом раунде. Прохазка в самом дебюте противостояния травмировал ногу соперника, однако ради публики не спешил добивать оппонента. В одном из разменов прижавшийся к сетке октагона Ульберг достал ударом челюсть бывшего чемпиона и в итоге добил фаворита встречи.
Отметим, что титул стал вакантным после перехода Алекса Перейры в тяжелый дивизион. В 2025 году бразилец сначала проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву, а затем в реванше нокаутировал дагестанца и вернул золото на талию.
- Для Прохазки это шестое поражение в профессиональной карьере при 32 победах и одной ничьей. Чеха нокаутируют уже в третьем титульном бою кряду.
"Плохие вещи случаются. Я чувствовал, что немного пожалел его. Это один из самых больших уроков в моей жизни. По-прежнему думаю, что мог победить... Я уже думал, что выиграл этот бой, видел это повреждение. Просто нечего сказать. Я вернусь, спасибо всем. Жизнь именно об этом: учиться и становиться лучше. Простите за этот вечер".
- У Ульберга теперь 15 побед при одном поражении. Он второй чемпион UFC, выступающий под флагом Новой Зеландии (первый - Исраэль Адесанья, завоевавший титул в 2019 году).
"Знал, что мне нужен один момент, один единственный удар. Я знал, что Иржи пойдет вперед, и я его встречу. Я оставался сфокусированным и теперь я чемпион. Мы нашли этот один ключевой удар. Я говорил, что все поменяется, и теперь я чемпион полутяжелого дивизиона".
Ранее на турнире россиянин Азамат Мурзаканов (16-1) потерпел досрочное поражение от бразильца Пауло Косты (16-4), ставшее первым проигрышем в его ММА-карьере. Соглавное событие вечера закончилось техническим нокаутом в третьем раунде.