Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:05 12.04.2026
На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя

На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя и отправили в центр помощи

© Nerpa SPb/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Детеныша тюленя нашли на берегу Финского залива и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
«
"Необъяснимый ежегодный Пасхальный тюлень уже прибыл к нам в центр с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. Тюленька худенький и сильно обезвоженный. Будем стараться ему помочь", - говорится в Telegram-канале фонда.
Ранее в этом сезоне в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили три детеныша нерпы.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.
Хорошие новостиФинский заливСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала