На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Детеныша тюленя нашли на берегу Финского залива и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Необъяснимый ежегодный Пасхальный тюлень уже прибыл к нам в центр с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. Тюленька худенький и сильно обезвоженный. Будем стараться ему помочь", - говорится в Telegram-канале фонда.
Ранее в этом сезоне в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили три детеныша нерпы.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.