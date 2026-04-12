На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Детеныша тюленя нашли на берегу Финского залива и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

« "Необъяснимый ежегодный Пасхальный тюлень уже прибыл к нам в центр с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. Тюленька худенький и сильно обезвоженный. Будем стараться ему помочь", - говорится в Telegram-канале фонда.

Ранее в этом сезоне в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили три детеныша нерпы.