Террористка Трепова* отказалась вести переписку с экс-адвокатом Темелиди - РИА Новости, 12.04.2026
08:35 12.04.2026
Террористка Трепова* отказалась вести переписку с экс-адвокатом Темелиди

Осужденная по делу о теракте Трепова отказалась вести переписку с Темелиди

Дарья Трепова* в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, отказалась вести переписку с осужденным за организацию убийств бывшим адвокатом Алексеем Темелиди, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Темелиди хотел общаться с Треповой* по почте, он также направил в её колонию ходатайство, в котором просил разъяснить девушке её право на обращение в суд. Однако из учреждения бывшему адвокату ответили, что права Треповой* разъяснены, а сама она "отказывается вести переписку с Темелиди А.Б., поскольку не знакома с данным человеком".
Ранее РИА Новости передавало, что Темелиди и до этого пытался инициировать общение с известными осужденными. Из колонии он писал письма приговоренным к пожизненным срокам бывшему майору милиции Денису Евсюкову и главарю банды националистов Алексею Воеводину. Оба также "не выразили своего желания на переписку с Темелиди".
Бывший адвокат международной коллегии адвокатов Петербурга в 2012 году получил 22 года колонии по делу об организации убийств.
В 2024 году Трепова* была приговорена к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Сейчас Трепова* отбывает наказание в мордовской колонии.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
