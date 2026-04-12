Немецкий клуб назначил женщину главным тренером до конца сезона

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мари-Луизе Эта назначена исполняющей обязанности главного тренера мужской команды берлинского "Униона" до конца текущего сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
Также клуб объявил о расставании с главным тренером Штеффеном Баумгартом и его ассистентами Данило де Соузой и Кевином Маккенной. После 29 туров "Унион" с 32 очками занимает 11-е место в таблице Бундеслиги.
"С учетом плотности очков в нижней части таблицы наше место в Бундеслиге еще не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одной из сильных сторон "Униона" всегда была и остается способность сплачиваться в таких ситуациях. И, конечно, я уверена, что мы наберем необходимые очки вместе с командой", - заявила Эта.
Эте 34 года. Она стала первой женщиной, возглавившей клуб Бундеслиги. Ранее специалист возглавляла команду "Униона", составленную из игроков до 19 лет, а также входила в тренерский штаб основной команды.