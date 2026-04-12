Трамп пригрозил уничтожить то, что осталось от Ирана

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы США в подходящий момент покончат с тем немногим, что осталось от Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
"В подходящий момент… наши военные завершат уничтожение того немногого, что осталось от Ирана!"- написал американский лидер в соцсети Truth Social.
В воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. По его словам, делегация Штатов вернется домой без сделки.
