Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 12.04.2026
Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть для судоходства Ормузский пролив и призвал Тегеран сделать это немедленно.
"Они обещали открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделали", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, действия Ирана вызвали тревогу и ущерб для многих стран мира. Трамп также заявил, что Тегеран должен, как и обещал, быстро начать процесс открытия этого международного водного пути.
Президент США добавил, что действия Ирана в Ормузском проливе, по его мнению, нарушают все возможные законы.
По данным Блумберг, в воскресенье утром три крупных нефтяных танкера добрались до иранского острова Ларек, где двое из них - Agios Fanourios I, шедший в Ирак, и Shalamar, шедший в ОАЭ под флагом Пакистана, развернулись. Третье же судно, Mombasa B, продолжило путь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.
В миреИранОрмузский проливСШААббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала