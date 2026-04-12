Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть для судоходства Ормузский пролив и призвал Тегеран сделать это немедленно.
"Они обещали открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделали", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что действия Ирана в Ормузском проливе, по его мнению, нарушают все возможные законы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.