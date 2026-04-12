Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
«
"Начиная с этого момента флот Соединенных Штатов начнет процесс блокады всех и каждого судна, которое пытается зайти или выйти из Ормузского пролива", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома утверждает, что его закроют в ближайшее время, Британия и еще несколько стран направят тральщики для разминирования. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили ИРИ за проход через пролив.
Трамп добавил, что встреча с иранской делегацией в Исламабаде прошла хорошо, стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По его словам, Тегеран "не отказался от своих амбиций".
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.