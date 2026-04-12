Трамп присутствует на турнире UFC в Майами

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал гостем проходящего в Майами 327-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Камеры выхватили политика, сидящего в первом ряду на арене Kaseya Center.
В главном событии вечера чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг будут биться за вакантный титул UFC в полутяжелой весовой категории.
Во втором по значимости событии вечера россиянин Азамат Мурзаканов разделит клетку с Пауло Костой (Бразилия).