Синнер благодаря победе в Монте-Карло вернется на вершину рейтинга ATP

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу второй ракетки мира. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.
12 апреля 2026 • начало в 16:10
Статистика личных встреч стала 10-7 в пользу Алькараса.
Синнеру 24 года, он завоевал 27-й титул в карьере и третий в текущем сезоне. После победы над испанцем спортсмен вернется на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Алькарас является победителем предыдущего розыгрыша "Мастерса" в Монте-Карло. В активе 22-летнего Алькараса два титула в текущем сезоне и 26 в карьере.
