Синнер благодаря победе в Монте-Карло вернется на вершину рейтинга ATP

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.