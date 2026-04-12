Российский теннисист выиграл турнир серии "Челленджер" в Китае

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин Павел Котов выиграл теннисный турнир серии "Челленджер" в китайском Унине.
В финале турнира Котов (299-я ракетка мира) обыграл британца Харри Уэнделкена (237-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
Котову 27 лет. Россиянин завоевал свой шестой титул на уровне "Челленджер" в одиночном разряде и третий в текущем сезоне. В марте Котов выиграл турнир в Шербуре (Франция).
