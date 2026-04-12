В Магадане открыли стадион имени Вяльбе

МАГАДАН, 12 апр - РИА Новости. Лыжный стадион имени Елены Вяльбе открыли в воскресенье в Магадане, на нем впервые прошли традиционные забеги "Лыжня Вяльбе", передает корреспондент РИА Новости.
Лыжный стадион имени Елены Вяльбе - это четыре лыжные трассы разной протяженности, административно-бытовой комплекс, система оснежения. Летом на нем будет работать лыжероллерная трасса. Новый объект запустили в рамках празднования Фестиваля зимних видов спорта, который проходит в Магадане.
"Мы раньше всегда раздевались, на деревьях вешали свои вещи. Сейчас есть место, где можно в тепле переодеться. Попить чай. Трасса лыжная не изменилась с учетом старта и финиша. И с учетом того, что теперь здесь есть лыжероллерная трасса, у всех любителей и спортсменов есть возможность летом полноценно тренироваться", – рассказала журналистам на открытии объекта трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.