Рейтинг@Mail.ru
В Магадане открыли стадион имени Вяльбе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕлена Вяльбе
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Елена Вяльбе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МАГАДАН, 12 апр - РИА Новости. Лыжный стадион имени Елены Вяльбе открыли в воскресенье в Магадане, на нем впервые прошли традиционные забеги "Лыжня Вяльбе", передает корреспондент РИА Новости.
Лыжный стадион имени Елены Вяльбе - это четыре лыжные трассы разной протяженности, административно-бытовой комплекс, система оснежения. Летом на нем будет работать лыжероллерная трасса. Новый объект запустили в рамках празднования Фестиваля зимних видов спорта, который проходит в Магадане.
"Мы раньше всегда раздевались, на деревьях вешали свои вещи. Сейчас есть место, где можно в тепле переодеться. Попить чай. Трасса лыжная не изменилась с учетом старта и финиша. И с учетом того, что теперь здесь есть лыжероллерная трасса, у всех любителей и спортсменов есть возможность летом полноценно тренироваться", – рассказала журналистам на открытии объекта трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.
Лыжные гонкиСпортМагаданЕлена ВяльбеЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    12.04 19:30
    Зенит
    Краснодар
  • Хоккей
    12.04 22:00
    Вашингтон
    Питтсбург
  • Футбол
    12.04 18:30
    Челси
    Манчестер Сити
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала