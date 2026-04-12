В Магадане открыли стадион имени Вяльбе

"Мы раньше всегда раздевались, на деревьях вешали свои вещи. Сейчас есть место, где можно в тепле переодеться. Попить чай. Трасса лыжная не изменилась с учетом старта и финиша. И с учетом того, что теперь здесь есть лыжероллерная трасса, у всех любителей и спортсменов есть возможность летом полноценно тренироваться", – рассказала журналистам на открытии объекта трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.