17:14 12.04.2026 (обновлено: 17:57 12.04.2026)
В Дагестане задержали экс-гендиректора компании по делу о прорыве плотины

Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали бывшего гендиректора коммерческой организации из-за гибели людей после прорыва плотины, сообщил СК.
"По уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации", — говорится в публикации.
По версии следствия, он не обеспечил соблюдение требований безопасности, не организовал контроль за техническим состоянием объекта и не принял меры по устранению нарушений.
Ранее также сообщалось об аресте инженеров, отвечавших за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища и гидротехнических сооружений.
В прошлое воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков переполнилось Геджухское водохранилище и прорвалась дамба. В результате погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, умерли после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух.
Тело еще одной пожилой женщины нашли в поселке Мамедкала, по которому пришелся основной удар. Частично эвакуировали людей не только из Мамедкалы, но и из сел Юный Пахарь, Геджук и Кала — всего, по данным МЧС, более четырех тысяч человек.
 
Следственный комитет России (СК РФ) | Республика Дагестан | Россия | Наводнение в Дагестане
 
 
