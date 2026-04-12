МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Венгрии, скорее всего, будут подтасованы, и действующему премьер-министру Виктору Орбану не дадут победить, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Скорее всего, просто подтасуют выборы, да и все. Как это происходит везде в Европе сейчас", - сказала Симоньян в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
"Шутки кончились". Евросоюз нанес удар по Орбану
Вчера, 18:08
Она обратила внимание, что жители европейских стран не хотят поддерживать киевский режим и ссориться с Россией, а к власти приходят лидеры, которые этого хотят.
"Не верится мне в его победу. Этого очень хочется, но совершенно не верится. Не дадут", - заключила главный редактор.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник - партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.
Орбан сделал заявление о будущем
Вчера, 16:01