Рейтинг@Mail.ru
Симоньян считает, что Орбану не дадут победить на выборах в Венгрии - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 12.04.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Венгрии, скорее всего, будут подтасованы, и действующему премьер-министру Виктору Орбану не дадут победить, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Скорее всего, просто подтасуют выборы, да и все. Как это происходит везде в Европе сейчас", - сказала Симоньян в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Она обратила внимание, что жители европейских стран не хотят поддерживать киевский режим и ссориться с Россией, а к власти приходят лидеры, которые этого хотят.
"Не верится мне в его победу. Этого очень хочется, но совершенно не верится. Не дадут", - заключила главный редактор.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник - партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В миреВенгрияЕвропаРоссияВиктор ОрбанМаргарита СимоньянНТВ (телеканал)ЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала