Тренеру "Колорадо" диагностировали перелом лицевой кости

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главному тренеру "Колорадо Эвеланш" Джареду Беднару диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте организации.