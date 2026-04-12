Рейтинг@Mail.ru
Тренеру "Колорадо" диагностировали перелом лицевой кости - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:46 12.04.2026 (обновлено: 21:54 12.04.2026)
Тренеру "Колорадо" диагностировали перелом лицевой кости

© официальный твиттер клуба "Колорадо Эвеланш"Главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар с игроками команды
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главному тренеру "Колорадо Эвеланш" Джареду Беднару диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте организации.
Инцидент произошел в третьем периоде встречи. Отскочившая шайба попала специалисту в правую щеку, после чего он покинул скамейку запасных. Беднару не потребуется операция, однако он пропустит выездные матчи команды против "Эдмонтон Ойлерз" (13 апреля) и "Калгари Флэймз" (14 апреля).
"Эвеланш" лидируют в турнирной таблице Западной конференции со 115 очками в 79 матчах.
ХоккейСпортДжаред БеднарКолорадо ЭвеланшВегас Голден НайтсЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала