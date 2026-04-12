Тренеру "Колорадо" диагностировали перелом лицевой кости

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главному тренеру "Колорадо Эвеланш" Джареду Беднару диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте организации.
Инцидент произошел в третьем периоде встречи. Отскочившая шайба попала специалисту в правую щеку, после чего он покинул скамейку запасных. Беднару не потребуется операция, однако он пропустит выездные матчи команды против "Эдмонтон Ойлерз" (13 апреля) и "Калгари Флэймз" (14 апреля).
"Эвеланш" лидируют в турнирной таблице Западной конференции со 115 очками в 79 матчах.
