Роскачество сертифицировало органический сахар из Парагвая

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 33980-2016 получила компания Oficina Técnica Industrial S.A. (OTISA) из департамента Кордильера... Производитель стал первым из Парагвая, кто получил российский сертификат соответствия требованиям производства органической продукции", - сообщили в организации.
В Роскачестве отметили, что компания успешно прошла двухэтапную процедуру сертификации в аккредитованном органе "Роскачество - Органик" и теперь может поставлять в Россию органическую продукцию: тростниковый сахар белый, светло-золотистый и коричневый, тростниковую мелассу. Кроме того, этиловый спирт из пищевого сырья с правом маркировки государственным знаком "Органик".
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
Роскачество определило лучшие российские органические вина
