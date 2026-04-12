Мантуров рассказал о создании Российской орбитальной станции

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Космическая отрасль показывает, как страна может объединить знания, инженерную школу, терпение и характер для достижения долгосрочных целей, заявил первый заместитель председателя правительства России, Герой России Денис Мантуров.
Мантуров принял участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд", где озвучил заключительный эпизод подкаста, получивший название "Космос сегодня". Выпуск посвящен развитию российской космической отрасли в рамках Национального проекта "Космос", утвержденного в 2025 году. В выпуске речь идет о его ключевых направлениях: создании спутниковой группировки связи "Экспресс-РВ", развитии системы ГЛОНАСС, строительстве Российской орбитальной станции, конструировании многоразовых ракет-носителей, внедрении искусственного интеллекта, а также о международных проектах.
"Космос наглядно показывает, как может вырасти над собой человек. И как страна может собрать знания, инженерную школу, терпение и характер в одну траекторию и держать ее годами, десятилетиями, даже тогда, когда путь тернист и требует предельной самоотдачи. Сейчас как раз такое время, и у меня нет сомнений, что, объединившись вокруг этой национальной задачи, мы сможем еще не раз испытать гордость за российский космос", - отметил Мантуров.
Первый вице-премьер рассказал о ключевых направлениях Национального проекта "Космос", среди которых он выделил создание Российской орбитальной станции. Мантуров отметил, что она позволит выбирать задачи для экспедиций в четком соответствии с интересами страны и даст возможность собирать модули под конкретные научные и прикладные направления.
"Кроме того, РОС обеспечит принципиально новый бытовой комфорт для космонавтов. Это касается удобства ремонта, эргономики рабочих мест, создания "тихих" зон для сна и гибкой системы снабжения. Значимость этого проекта для наших национальных интересов сложно переоценить. РОС должна обеспечить непрерывность присутствия России в космосе после сведения МКС с орбиты, начать которое предполагается в 2028 году", - сказал Мантуров.
Подкаст "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса и при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
