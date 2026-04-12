Глава "Роскосмоса" рассказал о достижениях отрасли

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Москве

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли: состоялись запуски биоспутника "Бион-М", первого аппарата на геостационарную орбиту с территории России, искусственного интеллекта (ИИ) на МКС.

"За любым торжеством должны стоять реальные дела. Расскажу о ключевых достижениях последнего времени. Успешно выполнена миссия "Бион-М" - важный этап подготовки к длительным пилотируемым полетам", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце

Он рассказал, что ракета "Ангара-А5" впервые вывела аппарат на геостационарную орбиту с территории России (раньше это было возможно только с космодрома Байконур Казахстане ). За это Баканов поблагодарил Командующего космическими войсками ВКС России Александра Головко

Также глава госкорпорации напомнил о первом серийном запуске низкоорбитальных аппаратов широкополосного доступа в интернет.

Всего в 2025 году на орбиты было выведено порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов, уточнил он.

Также, по словам Баканова, был открыт Национальный космический центр, а целый ряд частных компаний выразил интерес к совместной работе.

В ноябре 2025 на российский сегмент Международной космической станции (МКС) был доставлен ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера

"Стартовал эксперимент по интеграции искусственного интеллекта в работу экипажа", - отметил Баканов.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.