МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом, который способствует популяризации знаний об освоении вселенной и служит повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космической отраслью.

"Уверен, что такие масштабные, востребованные проекты, каким, безусловно, является Неделя космоса, способствуют популяризации знаний об освоении вселенной, о героях-первопроходцах, служит повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космическим комплексом", - отметил Путин

Он указал на то, что мероприятия, которые состоялись в рамках Недели космоса, вызвали живой интерес у представителей самых разных возрастов.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.