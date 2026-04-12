Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом
18:38 12.04.2026
Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом, который способствует популяризации знаний об освоении вселенной и служит повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космической отраслью.
Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Уверен, что такие масштабные, востребованные проекты, каким, безусловно, является Неделя космоса, способствуют популяризации знаний об освоении вселенной, о героях-первопроходцах, служит повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космическим комплексом", - отметил Путин.
Он указал на то, что мероприятия, которые состоялись в рамках Недели космоса, вызвали живой интерес у представителей самых разных возрастов.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
