Космический потенциал России активно работает на безопасность, заявил Путин

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Космический потенциал России работает на экономику, безопасность и суверенитет страны все активнее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Его обращение к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства", - подчеркнул Путин.
В декабре 2025 года президент России постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.