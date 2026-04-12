Путин обсудил с Пезешкианом ирано-американские переговоры

15:08 12.04.2026 (обновлено: 15:33 12.04.2026)
Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры

© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону переговоры с США в Исламабаде.
"Президент Ирана <...> выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", — сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Для этого Москва продолжит активно контактировать со всеми партнерами в регионе.
Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Пезешкиан поздравил Путина и православных христиан России с Пасхой.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
