Путин обсудил с Пезешкианом ирано-американские переговоры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону переговоры с США в Исламабаде.
"Президент Ирана <...> выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", — сообщила пресс-служба Кремля.
Пентагон преподал урок всему миру
10 апреля, 08:00
Путин подчеркнул готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Для этого Москва продолжит активно контактировать со всеми партнерами в регионе.
Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Пезешкиан поздравил Путина и православных христиан России с Пасхой.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.