Песков рассказал об отношении Путина к взаимозависимости в экономике с ЕС - РИА Новости, 12.04.2026
14:08 12.04.2026
Песков рассказал об отношении Путина к взаимозависимости в экономике с ЕС

Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин много раз говорил, что взаимная зависимость России и Европы в экономических вопросах страхует в момент политических обострений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что раньше Европа умудрялась сохранять прагматичный подход, поскольку люди, принимавшие решения, "прекрасно понимали, что речь идет не о зависимости, а взаимной зависимости".
"И ничего не изменилось с тех пор. Вот эта фраза о зависимости – это огромная ошибка еврочиновников, которая начала насаждаться во всех европейских столицах со стороны Еврокомиссии. И кстати Путин, как только он стал президентом, неоднократно говорил, что взаимная зависимость лучше всего страхует в момент политических обострений", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
РоссияЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
