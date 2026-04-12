Песков рассказал об отношении Путина к взаимозависимости в экономике с ЕС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин много раз говорил, что взаимная зависимость России и Европы в экономических вопросах страхует в момент политических обострений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И ничего не изменилось с тех пор. Вот эта фраза о зависимости – это огромная ошибка еврочиновников, которая начала насаждаться во всех европейских столицах со стороны Еврокомиссии. И кстати Путин, как только он стал президентом, неоднократно говорил, что взаимная зависимость лучше всего страхует в момент политических обострений", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.