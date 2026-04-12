Рейтинг@Mail.ru
США утратили авторитет гегемона, заявил Пушков - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 12.04.2026
США утратили авторитет гегемона, заявил Пушков

Пушков: США утратили авторитет регионального гегемона

© РИА Новости / Мария Девахина
Алексей Пушков. Архивное фото
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность стран Персидского залива, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. Международные наблюдатели, как ни силятся, не могут обнаружить ни одного положительного последствия этой войны для США как нации, для их союзников и их военных альянсов. Разрушение Ирана - единственное, к чему может апеллировать Трамп, еще не есть победа", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Пушков прокомментировал слова главы Пентагона об изъятии у Ирана урана
8 апреля, 23:15
Член комитета Совфеда также назвал конфликт вокруг Ирана типичной войной американской сверхдержавы эпохи ее затухания. По его словам, США не показали в Иране ни осознанности, ни продуманности, ни эффективности своих действий.
"Декларируемые цели войны оказались невыполненными и, возможно, невыполнимы по определению. После 40 дней войны США от них по-прежнему далеки. Возник также новый крупнейший фактор, ставший прямым негативным следствием войны и играющий в пользу Ирана: блокировка Ормузского пролива. Причём вследствие войны контроль Ирана над проливом может стать новым постоянным геополитическим фактором, давая Ирану огромные возможности влиять на мировые цены на нефть", - констатировал парламентарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией, заявил Дмитриев
11 апреля, 14:23
 
В миреИранСШАПерсидский заливАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала