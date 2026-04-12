16:01 12.04.2026 (обновлено: 23:29 12.04.2026)
Силовой прием против Кузнецова проведен с нарушением правил, считает Плющев

© Фото : Пресс-служба КХЛ
Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
Хоккеист Салавата Юлаева Евгений Кузнецов
© Фото : Пресс-служба КХЛ
Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Силовой прием, в результате которого нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов получил травму, был проведен с нарушением правил, считает заслуженный тренер России Владимир Плющев.
В первом периоде проходящего в Уфе матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Салават Юлаев" принимает ярославский "Локомотив", Кузнецов попал под силовой прием форварда гостей Александра Полунина и ударился головой о борт. Хоккеиста унесли с площадки на носилках.
«
"Излишней грубости, в общем-то, там не было, но была атака игрока, не владеющего шайбой, - сказал Плющев РИА Новости в ответ на просьбу оценить эпизод. - Кузнецов не ожидал силового приема, что и привело к травме. Как я понял, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, что неудивительно - у нас судят по-разному. Вообще, атака игрока, не владеющего шайбой, - это две минуты".
"Локомотив" выиграл матч со счетом 3:2 и увеличил отрыв в серии - 3-0.
Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы
Вчера, 15:40
 
