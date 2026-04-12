Силовой прием против Кузнецова проведен с нарушением правил, считает Плющев

"Излишней грубости, в общем-то, там не было, но была атака игрока, не владеющего шайбой, - сказал Плющев РИА Новости в ответ на просьбу оценить эпизод. - Кузнецов не ожидал силового приема, что и привело к травме. Как я понял, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, что неудивительно - у нас судят по-разному. Вообще, атака игрока, не владеющего шайбой, - это две минуты".