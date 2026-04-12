Малыхин после первого поражения в карьере проведет реванш за пояс ONE - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
22:01 12.04.2026 (обновлено: 22:15 12.04.2026)
Малыхин после первого поражения в карьере проведет реванш за пояс ONE

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Анатолий Малыхин 15 мая проведет реванш против сенегальца Умара Кейна в азиатской лиге ONE, сообщается на сайте промоушена.
Ранее ожидалось, что поединок состоится 16 ноября и станет соглавным событием турнира ONE 173 в Токио, но сенегалец попал в серьезную автомобильную аварию в ОАЭ и ​​снялся с турнира.
Бой, в котором Кейн впервые будет защищать чемпионский пояс в тяжелом весе, станет главным событием турнира The Inner Circle в Бангкоке (Таиланд).
В ноябре 2024 года на турнире ONE 169 в Бангкоке Малыхин проиграл Кейну раздельным судейским решением. Кейн стал новым чемпионом ONE в тяжелом весе. Потерпевший первое поражение Малыхин продолжил владеть поясами организации в среднем и полутяжелом весах.
Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 34-летнего Кейна семь побед и одно поражение.
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Анатолий МалыхинONE Championship
 
