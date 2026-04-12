Малыхин после первого поражения в карьере проведет реванш за пояс ONE

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Анатолий Малыхин 15 мая проведет реванш против сенегальца Умара Кейна в азиатской лиге ONE, сообщается на сайте промоушена.

Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 34-летнего Кейна семь побед и одно поражение.