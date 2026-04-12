ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" до начала перемирия уничтожили более 345 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Доброполье, Ленино и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России