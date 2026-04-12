ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра" до начала перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" до начала перемирия уничтожили более 345 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.