Песков прокомментировал решения Европы по энергетике

14:27 12.04.2026 (обновлено: 23:29 12.04.2026)
Песков: решения Европы в сфере энергетики вызывают и смех, и грусть

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях Европы в сфере атомной энергетики, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно".
Об этом он сказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.
"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Представьте себе: Германия принимает решение об отказе от атомной энергии. Через дорогу находится страна - Франция - где свыше 80% генерации, уже на тот момент, обеспечивалось за счет атомной энергии", - сказал Песков, комментируя решения ЕС в сфере энергетики.
