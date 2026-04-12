Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Пасхой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Религия
 
00:08 12.04.2026 (обновлено: 13:24 12.04.2026)

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с Пасхой.
«
"Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение", — говорится в его обращении на сайте Кремля.
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанк

Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.

Пасхальные куличи на Площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске во время празднования Пасхи

Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

Освящение куличей в группировке войск Центр на Добропольском направлении СВО

Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

Верующие после освящения куличей на территории Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря на Соловках

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.

Верующие на встрече Благодатного огня в аэропорту Внуково-3

Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.

Протоиерей Богдан Северин проводит Пасхальное богослужение в храме Трех Святителей в Симферополе

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Люди фотографируются на фоне украшений к Пасхе у Храма Христа Спасителя в Москве

Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

Украшение Москвы к Пасхе

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанк

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

Прихожане во время праздничного пасхального богослужения в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

Верующие на Пасхальном богослужении в храме Трех Святителей в Симферополе

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Президент подчеркнул, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. Он напомнил, что Пасха объединяет россиян вокруг вековых традиций, духовных ценностей и идеалов.
Путин отметил, что религиозные организации поддерживают участников СВО и их семьи, помогают развивать межнациональный диалог в стране.
Патриаршее служение и освящение куличей в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В Великую субботу патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Патриаршее служение и освящение куличей в Храме Христа Спасителя

В Великую субботу патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Сама Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Верующие на патриаршем служении в Храме Христа Спасителя в Москве

Сама Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 12 апреля. Однако торжество продолжается почти 40 дней.

Верующие перед началом патриаршего служения в Храме Христа Спасителя в Москве

Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 12 апреля. Однако торжество продолжается почти 40 дней.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Особенно ярко отмечают первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.

Иконы Владимирской и Донской Божией Матери перед началом Патриаршего служения в Храме Христа Спасителя в Москве

Особенно ярко отмечают первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Царские врата храмов на время Пасхи открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы Иисуса Христа над смертью.

Верующие на патриаршем служении в Храме Христа Спасителя в Москве

Царские врата храмов на время Пасхи открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы Иисуса Христа над смертью.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.

Верующие во время освящения куличей после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве

По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Верующие на освящении куличей после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Верующие во время освящения куличей после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве

Верующие на освящении куличей после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных христиан, особенно хозяек, провести Великую субботу в покое и не утомляться мирскими хлопотами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных христиан, особенно хозяек, провести Великую субботу в покое и не утомляться мирскими хлопотами.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Православные христиане в Пасху приветствуют друг друга возгласом "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа.

Верующие во время освящения куличей после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве

Православные христиане в Пасху приветствуют друг друга возгласом "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 9

«

"Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания", — заявил он.

По словам президента, РПЦ и другие христианские конфессии также играют важную роль в сбережении исторического и культурного наследия России, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасха в 2026 году: история и традиции праздника
21 апреля 2025, 12:40
 
РелигияРоссияРусская православная церковьВладимир ПутинПасхаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала