Путин поздравил россиян с Пасхой

Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.
Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.
Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.
Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.
Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.
Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.
Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.
Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".
В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".
Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.
В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.
Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.
В Великую субботу патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Сама Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 12 апреля. Однако торжество продолжается почти 40 дней.
Особенно ярко отмечают первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.
Царские врата храмов на время Пасхи открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы Иисуса Христа над смертью.
По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.
Верующие на освящении куличей после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных христиан, особенно хозяек, провести Великую субботу в покое и не утомляться мирскими хлопотами.
Православные христиане в Пасху приветствуют друг друга возгласом "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа.
