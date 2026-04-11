Патриаршее служение и освящение куличей в храме Христа Спасителя

В Великую субботу патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
В Великую субботу патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Сама Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
Сама Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 12 апреля. Однако торжество продолжается почти 40 дней.
Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 12 апреля. Однако торжество продолжается почти 40 дней.
Особенно ярко отмечают первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.
Особенно ярко отмечают первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.
Царские врата храмов на время Пасхи открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы Иисуса Христа над смертью.
Царские врата храмов на время Пасхи открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы Иисуса Христа над смертью.
По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.
По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.
Верующие на освящении куличей после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Верующие на освящении куличей после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных христиан, особенно хозяек, провести Великую субботу в покое и не утомляться мирскими хлопотами.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных христиан, особенно хозяек, провести Великую субботу в покое и не утомляться мирскими хлопотами.
Православные христиане в Пасху приветствуют друг друга возгласом "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа.
Православные христиане в Пасху приветствуют друг друга возгласом "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа.