В Главном храме ВС России прошло Пасхальное богослужение
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:06 12.04.2026
В Главном храме ВС России прошло Пасхальное богослужение

В Главном храме Вооруженных сил России прошло пасхальное богослужение

Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пасхальное богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, на литургии присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в российском военном ведомстве.
В воскресенье в Главном храме ВС РФ пройдет утреннее Пасхальное богослужение, литургия, по окончании которой состоится освящение пасхальной снеди.
"В праздничной службе приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На праздничной литургии присутствовал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
Пасхальное богослужение возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В храм традиционно была доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима, которую торжественно внесли военнослужащие роты почетного караула. После зажжения свечей от Благодатного огня верующие совершили крестный ход вокруг храма. Продолжилось торжество пасхальной заутреней с литургией.
Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Он является одним из трех патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
Опоясывает храм мультимедийный музей "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной войны. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с историей войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы - 75 метров, высота малого купола - 14,18 метров. Также по числу дней и ночей войны - 1 418 метров - составляет протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти".
РелигияРоссияИерусалимАндрей БелоусовПасхаРелигиозные праздники
 
 
