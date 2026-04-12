14:59 12.04.2026 (обновлено: 16:17 12.04.2026)
В Испании сожгли чучело Нетаньяху

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости. Израильские власти вызвали временную поверенную в делах Испании в Тель-Авиве Франсиску Педрос Карретеро после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Инцидент произошел 5 апреля в провинции Малага, где в рамках традиционного обряда "сожжения Иуды" испепелили семиметровое чучело с изображением Нетаньяху. В местной администрации заявили, что таким образом выразили протест против военных действий и геноцида из-за операции Израиля в секторе Газа.
"Временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора", — говорится в публикации израильского МИД в соцсети X.
В ведомстве утверждают, что "ужасающая антисемитская ненависть" стала "прямым результатом систематического подстрекательства со стороны правительства" премьер-министра Испании Педро Санчеса.
"И даже сейчас испанское правительство хранит молчание", — добавили в ведомстве.
В свою очередь, в МИД Испании отвергли обвинения, заявив, что власти "привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами ненависти или дискриминации без исключений", передает телеканал TVE со ссылкой на источники.
