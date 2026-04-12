Мирра Андреева выиграла турнир в Линце

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Десятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В решающем матче посеянная под первым номером Андреева обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову (97-я ракетка мира) со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Счет по личным встречам стал 3-1 в пользу россиянки.
Upper Austria Ladies Linz
12 апреля 2026 • начало в 15:05
Для 18-летней Андреевой этот титул стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Второй год подряд турнир в Линце выиграла российская теннисистка. В 2025 году титул завоевала Екатерина Александрова.
