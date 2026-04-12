Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Праздник Пасхи по всему миру наполняет миллионы сердец самыми добрыми чувствами и верой в торжество жизни, следует из поздравления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
"Ваше святейшество! Поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением! Праздник Пасхи наполняет миллионы сердец во всем мире самыми добрыми чувствами, верой в торжество жизни", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Православие всегда было духовным стержнем России, добавила политик.
"Его вековые традиции и сегодня, в непростые для нашей страны времена, играют важную роль в единении народа, упрочении высоких духовно-нравственных ценностей и моральных устоев в обществе", - подчеркнула Матвиенко.
Председатель СФ отметила, что под началом предстоятеля РПЦ многое делает для сохранения культурно-исторического наследия, укрепления межконфессионального согласия, воспитания молодого поколения в духе патриотизма.
