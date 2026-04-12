Махмудов: в бою с Фьюри сделал все, что мог, всем спасибо за переживания - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Махмудов: в бою с Фьюри сделал все, что мог, всем спасибо за переживания

Боксер Махмудов: в бою с Фьюри сделал все, что мог, всем спасибо за переживания

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский боксер Арсланбек Махмудов поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что приложил все силы в бою с экс-чемпионом мира в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри.
В ночь с субботы на воскресенье Махмудов проиграл Фьюри единогласным решением судей. Поединок прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Фьюри бросил вызов Джошуа после победы над Махмудовым
01:48
"Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Я сделал все, что мог", - сказал Махмудов в видео в Instagram*.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал второстепенный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и три поражения на профессиональном ринге.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 35 побед, два поражения и одна ничья.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Фьюри перевесил Махмудова перед важным поединком в Лондоне
Вчера, 10:08
 
