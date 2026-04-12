Российские ледоколы присоединились к празднованию Дня космонавтики - РИА Новости, 12.04.2026
11:15 12.04.2026
Российские ледоколы присоединились к празднованию Дня космонавтики

Российские ледоколы дали гудок в честь 65-летия полета Гагарина

© РИА Новости / Алексей Даничев
Атомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские ледоколы присоединились к празднованию Недели космоса и Дня космонавтики и дали гудок в минуту, когда ракета "Восток" с кораблём Юрия Гагарина оторвалась от Земли 65 лет назад, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В 09.07 по московскому времени, когда в этот же день в 1961 году ракета "Восток" стартовала с площадки №1 космодрома Байконур, восемь атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот" и 14 дизель-электрических ледоколов ФГУП "Росморпорт" дали протяжный гудок в честь 65-летия начала эры пилотируемых полетов в космос", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что суда находились в акватории Северного морского пути в Баренцевом и Обь-Енисейском районах Карского моря. Обеспечивать безопасную проводку по Северному морскому пути (СМП) им помогают спутники "Роскосмоса".
Сейчас у России восемь атомных ледоколов. В их числе головной универсальный атомный ледокол "Арктика", первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь", второй серийный универсальный атомный ледокол "Урал" и третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия", энергетическая установка которых вырабатывает мощность в 81,5 тысяч лошадиных сил, два атомных ледокола мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач").
Среди принимавших участие в акции 14 судов "Росморпорта" – самый большой и мощный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", находящийся в Финском заливе, работающие там же ледоколы "Владивосток, "Капитан М. Измайлов" и "Капитан Сорокин", а также суда "Новороссийск", "Капитан Чадаев", "Диксон", работающие в арктической зоне. К акции присоединились ледоколы "Магадан" и "Санкт-Петербург" во Владивостоке, "Капитан Мошкин", "Капитан Чудинов" и "Капитан Демидов" в Азовском море, "Москва" в морском порту Магадан и "Капитан Драницын" в порту Ванино.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияЗемляБайконур (город)Юрий Гагарин (космонавт)Виктор ЧерномырдинВладимир ПутинРоскосмосРосморпортАтомфлотКосмос65-летие полета Гагарина в космос
 
 
