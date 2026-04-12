Российские ледоколы присоединились к празднованию Дня космонавтики

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские ледоколы присоединились к празднованию Недели космоса и Дня космонавтики и дали гудок в минуту, когда ракета "Восток" с кораблём Юрия Гагарина оторвалась от Земли 65 лет назад, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".