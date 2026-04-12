КСИР пообещал жестко ответить на приближение военных судов к Ормузу - РИА Новости, 12.04.2026
19:43 12.04.2026 (обновлено: 20:05 12.04.2026)
КСИР пообещал жестко ответить на приближение военных судов к Ормузу

Press TV: Иран даст жесткий ответ на любое приближение кораблей к Ормузу

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции пригрозил серьезным ответом на приближение военных судов к Ормузу, передает Press TV.
"Приближение любого военного корабля к Ормузскому проливу приведет к жесткому ответу", — говорится в публикации.
Сегодня президент Дональд Трамп объявил о блокаде этого морского прохода. По его словам, США будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
Глава Белого дома утверждает, что его закроют в ближайшее время, Британия и еще несколько стран направят тральщики для разминирования. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили ИРИ за проход через пролив.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
