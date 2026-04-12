КСИР пообещал жестко ответить на приближение военных судов к Ормузу

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции пригрозил серьезным ответом на приближение военных судов к Ормузу, передает Press TV.

« "Приближение любого военного корабля к Ормузскому проливу приведет к жесткому ответу", — говорится в публикации.

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о блокаде этого морского прохода. По его словам, США будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.

После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.

Глава Белого дома утверждает, что его закроют в ближайшее время, Британия и еще несколько стран направят тральщики для разминирования. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили ИРИ за проход через пролив.

По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане , официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.